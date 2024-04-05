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Мэтью Миллер: Мы четко выразили обеспокоенность правительству Грузии


05.04.2024   19:54


«Мы глубоко обеспокоены внесением в парламент Грузии законопроекта, основанного на прошлогоднем законопроекте об «иностранных агентах», — заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как отмечает Миллер, США выразили обеспокоенность правительству Грузии.

«Проект закона представляет угрозу для организаций гражданского общества, чья работа приносит пользу повседневной жизни граждан Грузии в таких сферах, как здравоохранение, образование и социальная поддержка. Это подрывает приверженность Грузии евроатлантической интеграции и создает риск отклонения Грузии от европейского пути. Мы четко выразили эти опасения правительству Грузии», — говорится в заявлении.

Законодательная инициатива «О прозрачности иностранного влияния» уже инициирована в парламенте. Изменения будут представлены на заседании бюро в понедельник на следующей неделе, после чего начнется обсуждение. В «Грузинской мечте» пояснили, что законопроект был инициирован в парламенте с точно таким же текстом, как и в прошлом году, с той лишь разницей, что в законопроекте изменен термин «иностранный агент» и представлен следующий вариант: «организация, осуществляющая интересы иностранной силы».


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