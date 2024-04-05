

Саакашвили : мы должны готовиться к тому, что Иванишвили прибегнет к насилию

05.04.2024 19:58





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили в очередной раз призвал граждан не позволить «Грузинской мечте» принять закон «о прозрачности иностранного влияния»:



«Что произошло на самом деле – в день, когда Кыргызстан принял «российский закон», Иванишвили в Уреки встретился с присланным из Москвы курьером. В тот же вечер Иванишвили назначил политсовет «Мечты».



Он прилетел в Тбилиси, дождался на следующий день анонса о повторном внесении «российского закона», после чего демонстративно вылетел из Тбилиси. Однако было подчеркнуто, что Иванишвили активно участвовал в принятии закона – и это, конечно, ради того, чтобы это услышали в Москве.



Интерес Москвы здесь очевиден, как никогда. Как собака метит свою территорию, так и Кремль использует этот закон для обведения забором своих владений.



Для Иванишвили это огромный риск. Он надеется, что, прибегнув к крайнему насилию, он примет этот закон и в то же время пристыдит грузинское общество. Это для него и есть закон для того, чтобы пристыдить грузинское общество.



Мы должны понимать и готовиться к тому, что на этот раз Иванишвили прибегнет к гораздо большему насилию и репрессиям, поскольку для него это генеральная битва, и это вызовет крайний беспорядок. Мы не должны позволить им принять закон», — написал Михаил Саакашвили в соцсети.





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