

Еврокомиссию призвали изучить, соответствует ли принятие «российского закона» статусу страны-кандидата

05.04.2024 20:03





Более 20 депутатов Европарламента заявляют, что новый законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии несовместим с ценностями Евросоюза.



Депутаты выступили с совместным заявлением и призвали Еврокомиссию выяснить, соответствуют ли подобные решения властей Грузии статусу страны-кандидата, и своевременно опубликовать соответствующую оценку.



«Весьма сожалеем о намерении «Грузинской мечты» вновь ввести в действие закон об «иностранных агентах», который был категорически отвергнут грузинским обществом во время массовых протестов в прошлом году», — говорится в заявлении.



Депутаты подчеркивают, что статус кандидата в ЕС был предоставлен Грузии при условии выполнения 9 шагов, при этом они указывают, что предложенный законопроект противоречит как минимум двум из этих шагов:



Шаг №9, который предусматривает вовлечение гражданского общества в законодательные и политические процессы.



Шаг №1 требует бороться с дезинформацией направленной против ЕС и его ценностей.



«Закон о прозрачности «иностранных агентов» или «иностранном влиянии» несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС и противоречит амбициям Грузии по вступлению в ЕС. Мы призываем власти Грузии следовать практике Европейского Союза, а не России и других авторитарных государств, с точки зрения прозрачности и подотчетности организаций гражданского общества и средств массовой информации, целью которых является контроль, подавление и, в итоге, ликвидация гражданского общества и свободных СМИ», — говорится в заявлении.



В заявлении упоминается, что ЕС предоставляет правительству Грузии в среднем более 100 миллионов евро технической и финансовой помощи в год, которая ориентирована на реализацию проевропейских реформ, включая улучшение жизни грузинского народа, поддержку бизнеса, развитие экономики, строительство инфраструктуры и предоставление качественных государственных услуг.



«Закон объявит субъектов гражданского общества «иностранными агентами» или «врагами государства», если они получат такое же финансирование ЕС, какое правительство Грузии получает за аналогичную деятельность», — говорится в заявлении.



Депутаты Европарламента призывают власти Грузии выполнить свое обещание и вместо закона об «иностранных агентах» инвестировать во инклюзивные отношения с гражданским обществом.



«Мы также призываем Еврокомиссию изучить, соответствуют ли такие решения властей Грузии статусу страны-кандидата, и своевременно представить оценку.



Мы признаем и поддерживаем тот факт, что в случае регрессивного процесса, Еврокомиссии возможно придется вернуться к исходной позиции в процессе расширения.



Место Грузии — в Европейском Союзе, и этого можно достичь только путем уважения ценностей и демократических принципов Европейского Союза, включая сильное гражданское общество», — говорится в заявлении.



Заявление подписали 22 европарламентария, среди них Пятрас Ауштрявичюс, Мириам Лексман, Свен Миксер, Виола фон Крамон, Анна Фотыга, Андрюс Кубилюс, Карин Карлсбро, Франсуа Тайль и другие.





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