

Содокладчики ПАСЕ критикуют решение властей Грузии вернуть «российский закон»

05.04.2024 20:57





Решение «Грузинской мечты» вернуть «российский закон» подверглось критике со стороны содокладчиков мониторингового Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии (ПАСЕ).



Они выразили свою обеспокоенность указанным решением и призвали власти Грузии отозвать законопроект.



«Повторное вынесение этого т.н. закона об агентах, отмену которого мы ранее горячо приветствовали, вызывает глубокую тревогу. То, что мы заявили, когда впервые был представлен этот закон, остается в силе: есть серьезные вопросы по поводу соответствия законопроекта европейским, демократическим и правозащитным стандартам и нормам.



Поэтому мы призываем правительство изъять этот законопроект из повестки дня парламента», — говорится в сообщении.



Заявление опубликовано от имени содокладчиков ПАСЕ: Клоду Керну (Франция, ALDE) и Эдиты Эстрелья (Португалия, SOC).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





