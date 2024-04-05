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Саакашвили благодарит украинцев, требующих его освобождения
05.04.2024 21:07
Украинский журналист, экс-депутат Рады Олесь Доний опубликовал в соцсети письмо, полученное от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Политик, находящийся в заключении с осени 2021 года, благодарит украинцев, требующих его освобождения.
Ранее акцию сбора подписей организовали украинский журналист Дмитрий Тузов и политтехнолог Сергей Гайдай. Они направили обращение с просьбой о помиловании Саакашвили действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
«Михаила убивают в заключении. Свободу Саакашвили!», – пишет Олесь Доний в фейсбуке.
Сбор подписей с требованием освободить Саакашвили недавно провели и его сторонники в Грузии.
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