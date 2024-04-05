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Саакашвили благодарит украинцев, требующих его освобождения


05.04.2024   21:07


Украинский журналист, экс-депутат Рады Олесь Доний опубликовал в соцсети письмо, полученное от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Политик, находящийся в заключении с осени 2021 года, благодарит украинцев, требующих его освобождения.

Ранее акцию сбора подписей организовали украинский журналист Дмитрий Тузов и политтехнолог Сергей Гайдай. Они направили обращение с просьбой о помиловании Саакашвили действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

«Михаила убивают в заключении. Свободу Саакашвили!», – пишет Олесь Доний в фейсбуке.

Сбор подписей с требованием освободить Саакашвили недавно провели и его сторонники в Грузии.


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