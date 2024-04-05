

ЕС в течение следующих 4 лет выделит Армении 270 миллионов евро

05.04.2024 21:35





Евросоюз в течение следующих четырех лет выделит Армении 270 миллионов евро. ЕС и Армения все больше совпадают в ценностях и интересах, - об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, госсекретарем США Энтони Блинкеном и верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.



«Мы выполняем обещание, данное в октябре прошлого года. Обещание поддержать Армению и в то же время обещание наметить видение будущего нашего партнерства, и об этом мы поговорим сегодня.



Это видение будет подкреплено со стороны ЕС планом устойчивости и роста для Армении, 270 млн евро в виде грантов в течение следующих 4 лет. Мы будем инвестировать, чтобы сделать экономику и общество Армении более сильными и устойчивыми к шокам. Мы будем поддерживать ваш бизнес, ваши таланты, особенно малые и средние предприятия, чтобы помочь им расти, иметь доступ к инновациям и выходить на новые рынки. Мы будем инвестировать в ключевые инфраструктурные проекты. Например, в Черноморский электрокабель, который представляет собой путь трансмиссии, полный возможностей. Это может принести в Европу чистую, возобновляемую энергию. Мы готовы его поддержать. Параллельно мы продолжим в производство возобновляемой энергии в Армении и лучшую взаимосвязь с Грузией», - сказала фон дер Ляйен.



По словам президента Еврокомиссии, она приветствует осуществленные Арменией демократические реформы, которые страна реализовала «несмотря на существующие вызовы».



«Я также приветствую те меры, которые Армения предприняла для предотвращения обхода санкций против России. В частности, обеспечение, чтобы летальное оборудование и технологии не попадали в руки российских военных. Это свидетельствует о том, что ЕС и Армения все больше совпадают в ценностях и интересах», - заявила фон дер Ляйен.





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