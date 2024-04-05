

В ГМ назвали «невообразимой несправедливостью» реакцию Запада на закон об иноагентах

05.04.2024 22:40





Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе назвал «невообразимой несправедливостью» критическую реакцию западных партнеров на планы принятия закона об иноагентах в Грузии.



«Критика, что «тревожно», «пагубно», «мешает процессу евроинтеграции», эта критика лживая… Нас принуждают и, что важно, принуждают не принимать тот же закон, который инициировал сам Евросоюз, который действует и обсуждается на Западе, и нам говорят, чтобы мы не принимали этот закон. Это невообразимая несправедливость», — заявил Мдинарадзе.



Он с сожалением констатировал, что «сегодня и вчера внешнее давление усилилось». Мдинарадзе уверен, что правящая партия «выдержит и донесет свою правду до конца». Складывающуюся ситуацию лидер ГМ назвал «борьбой ценностей».



«С этой несправедливостью грузинский народ не смирится. Если какие-то конкретные силы хотят с помощью денег управлять Грузией, так не будет. Грузия суверенное, состоявшееся государство и управлять Грузией могут только и только власти, избранные грузинским народом», — сказал он.



В среду «Грузинская мечта» повторно внесла в парламент законопроект об иноагентах. Это произошло через год после того, как аналогичная инициатива привела к многотысячным протестам и была отозвана. Тогда было заявлено, что это решение «безоговорочное».



За исключением названия в законопроекте не изменилось ничего. Вместо «агентов иностранного влияния» используется термин «организация, проводящая интересы иностранной силы».



Перед приближающимися парламентскими выборами заклеймить таким образом могут оппозиционные СМИ, благотворительные, правозащитные и гражданские организации, которые существуют за счет западных грантов. Аналогичные меры использовались в России для вытеснения групп гражданского общества, критикующих власти.



Планы властей Грузии вызвали критику в Европе и США. Принятие закона затормозит вступление Грузии в ЕС, указывают на Западе.





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