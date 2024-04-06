

Германия выразила сожаление в связи с повторным рассмотрением в Грузии закона об иноагентах

06.04.2024 11:38





Мы с сожалением смотрим на повторное рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния, - заявила заместительспикера правительства Германии Кристиане Хоффманн.



«Мы с определенным сожалением смотрим на то, что, несмотря на четкую реакцию общественности и международного сообщества, закон вновь рассматривается», - Кристиане Хоффманн.



«Страна стоит на пути реформ ЕС и знает, что свобода прессы и демократия являются фундаментальными компонентами союза», - отметила Хоффманн.



По словам заместителя спикера федерального правительства Германии Кристиане Хоффманн, 12 апреля канцлер Германии Олаф Шольц примет премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, и стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, экономической, европейской политики и политики безопасности.





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