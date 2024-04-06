

Мдинарадзе: Президент Саломе Зурабишвили попала в поразительный скандал

06.04.2024 13:53





Саломе Зурабишвили попала в поразительный скандал. Президент запросила разрешение по статье, о которой говорила, что по ней разрешение не должно выдаваться, - заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя решение правительства Грузии, отказавшего в визите Саломе Зурабишвили в Литву.



По его словам, президент просила разрешения на визит по статье, которую сама не признавала в Конституционном суде.



«Президент Саломе Зурабишвили попала в поразительный скандал. Назовем его юридическим скандалом. Знаете ли вы, по какой статье она обратилась в администрацию правительства Грузии? У меня есть информация об этом. Саломе Зурабишвили обратилась к администрации правительства Грузии за разрешением по статье, о которой говорила, что – «разрешение не должно выдаваться по этой статье»… Т.е. указала ту статью и пункт, которые они не признавали. Потому что, мол, она не регулирует визиты президента за пределы страны. То есть одной этой записью они признали, что весь спор в Конституционном суде был ложью и полнейшим «фейком», - заявил Мамука Мдинарадзе.



Для справки, президент Грузии обратилась к администрации правительства по поводу своего рабочего визита в Литовскую Республику, город Вильнюс 27 марта 2024 года. Как становится известно из распоряжения правительства, Саломе Зурабишвили планирует рабочий визит в Литву 10-12 апреля.





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