

Хельсинкская комиссия по поводу законопроекта об иноагентах: Это целенаправленная атака на хрупкую демократию Грузии

06.04.2024 18:24





Руководство Хельсинкской комиссии США отреагировало на повторное инициирование законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии.



«Это целенаправленная атака на хрупкую демократию Грузии, это самосаботирование ее европейской кандидатуры и явный отказ от евроатлантического выбора, который грузинский народ завоевал ценой огромных усилий. Этот законопроект вдохновлен российским законодательством и подобен ему. Неслучайно он инициируется на фоне более широкого распространения аналогичного законодательства в регионе. Ужасно, но неудивительно, что «Грузинская мечта» опять пошла по такому пути, несмотря на то, что Россия продолжает оккупировать 20% территории страны», — говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.



«Мы призываем власти Грузии отказаться от этого законопроекта и вернуться к либерально-демократической траектории и евроатлантическому выбору своего народа», - заявляют сопредседатель Хельсинкской комиссии США Бен Кардин и сенатор Роджер Уикер.





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