

Вашадзе: Закрытие дверей ЕС означает затворение в непроглядном болоте

06.04.2024 18:28





Единством мы должны показать четкую позицию тем людям, которые, к сожалению, решили предать родину, народ, национальные интересы. Членство в ЕС для Грузии означает гарантированную безопасность, экономическое благополучие и развитие Грузии на десятилетия и столетия, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе перед встречей с представителями медицинского сообщества.



Как отметил Вашадзе, с представители медицинского сообщества они должны были поговорить о сложной ситуации с оплатой труда в медицинской сфере, как врачей, так и особенно фельдшеров.



Однако, по словам Вашадзе, правящая партия решила предать национальные интересы Грузии, вернув российский закон в парламент. Депутат призывает всех объединиться и отмечает, что сейчас закрытие для Грузии дверей Евросоюза «означает затворение в непроглядном болоте».



Он обращается к представителям партии Бидзины Иванишвили.



«До каких пор вы намерены участвовать в этих антигрузинских действиях, имеющих место со стороны этой политической группировки и которые прямо противоречат национальным интересам Грузии. Я хочу обратиться к обществу, единственное, что нас спасет, это единство, здесь не важно, кто вы, какую партию представляете, являетесь ли вы членом партии или беспартийным, политиком или неполитиком, представителем гражданского сектора или бизнес-сектора, медицинского или образовательного сектора, все должны встать вместе», - заявил Георгий Вашадзе.





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