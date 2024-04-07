

В администрации правительства состоялось заседание Экономического совета

07.04.2024 11:11





В администрации правительства состоялось заседание Экономического совета. Члены совета обсудили текущие экономические проекты и планы на будущее.



Обсуждались результаты исследования, связанного с развитием нового аэропорта в Тбилиси, которое было проведено в сотрудничестве с Азиатским банком развития и Объединением аэропортов.



Кроме того, на заседании обсуждались вопросы развития энергетической сферы.



В частности, разговор коснулся новых механизмов поддержки энергетических проектов из возобновляемых источников, обновленные условия для которых правительство утвердит в ближайшее время.





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