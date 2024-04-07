|
|
|
В администрации правительства состоялось заседание Экономического совета
07.04.2024 11:11
В администрации правительства состоялось заседание Экономического совета. Члены совета обсудили текущие экономические проекты и планы на будущее.
Обсуждались результаты исследования, связанного с развитием нового аэропорта в Тбилиси, которое было проведено в сотрудничестве с Азиатским банком развития и Объединением аэропортов.
Кроме того, на заседании обсуждались вопросы развития энергетической сферы.
В частности, разговор коснулся новых механизмов поддержки энергетических проектов из возобновляемых источников, обновленные условия для которых правительство утвердит в ближайшее время.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна