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Мдинарадзе: Грузия обязательно станет членом европейской семьи, но без участия черных денег в управлении страной
07.04.2024 19:34
Вы больше не сможете обманывать народ и ничто не может одолеть правду, особенно когда эта правда имеет поддержку народа, — написал в соцсети лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе.
По его мнению, попытку вмешательства в независимость страны и дезинформации на черные деньги осуществляют только безродные лица, которые надеются только на лоббирование.
«Мы определили курс страны конституцией и точно знаем, что Грузия обязательно станет полноправным членом европейской семьи, но без подчинения, участия черных денег в управлении страной, потери национального самоуважения, идентичности, непрозрачности! Грузия больше никогда этого не допустит!» — написал Мдинарадзе.
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