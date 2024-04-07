

Мдинарадзе: Грузия обязательно станет членом европейской семьи, но без участия черных денег в управлении страной

07.04.2024 19:34





Вы больше не сможете обманывать народ и ничто не может одолеть правду, особенно когда эта правда имеет поддержку народа, — написал в соцсети лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе.



По его мнению, попытку вмешательства в независимость страны и дезинформации на черные деньги осуществляют только безродные лица, которые надеются только на лоббирование.



«Мы определили курс страны конституцией и точно знаем, что Грузия обязательно станет полноправным членом европейской семьи, но без подчинения, участия черных денег в управлении страной, потери национального самоуважения, идентичности, непрозрачности! Грузия больше никогда этого не допустит!» — написал Мдинарадзе.







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