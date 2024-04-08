

Бюро парламента сегодня будет представлен и законопроект «О защите от влияния России»

08.04.2024 10:35





Бюро парламента Грузии в качестве альтернативы законопроекту «О прозрачности иностранного влияния» будет представлен проект «О защите от влияния государства-оккупанта – Российской Федерации».



Оба проекта будут инициированы на сегодняшнем заседании бюро и направлены на рассмотрение комитета. Парламент должен рассмотреть альтернативный законопроект вместе с основным законопроектом.



Альтернативным законопроектом определяется сила страны-оккупанта - Российской Федерации, агент влияния страны-оккупанта, и, исходя из интересов страны-оккупанта, и в ее пользу запрещаются действия, которые нацелены на нанесение ущерба национальным интересам Грузии, в том числе, – препятствование полной интеграции Грузии в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора.



Деятельность агента влияния страны-оккупанта запрещена и наказывается в соответствии с Уголовным кодексом — лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Согласно тому же проекту, то же действие, повлекшее тяжкие последствия для интересов Грузии, наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.



Инициаторами альтернативного проекта являются оппозиционные депутаты парламента: Бека Лилуашвили, Анна Бучукури, Михаил Даушвили, Шалва Кереселидзе и Теона Акубардия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





