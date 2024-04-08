

Правительство начнет работать над дополнительными прямыми рейсами в Германия на Евро2024

08.04.2024 12:09





«Начнется работа над дополнительными прямыми рейсами в Дюссельдорф и Гамбург», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, важно, чтобы цена билета была фиксированной и предлагалась гражданам Грузии по низкому тарифу.



«Как известно, с 18 июня сборная Грузии по футболу будет проводить матчи на чемпионате Европы. Уже существует очень высокий спрос на авиабилеты, чем уже воспользовались авиакомпании. Закон экономики гласит, что спрос определяет предложение, поэтому цены на авиабилеты выросли. В некоторых случаях цены выросли в несколько раз. Прошу Министерство экономики начать работу по обеспечению дополнительных прямых рейсов в Дюссельдорф и Гамбург. Важно, чтобы нашим согражданам билеты предлагались по фиксированной цене, по низкому тарифу. Все это важно и для болельщиков, и для футбольной команды. Разумеется, чем больше грузинских болельщиков посетят футбольные матчи, тем лучше для успеха команды. Для нас важно обеспечить посещение футбольных матчей большим количеством грузинских болельщиков. Я уверен, что команда может выйти из группы, и мы должны приложить все усилия и внести свой вклад в этом отношении. Соответственно, будет сделано все, чтобы обеспечить нашим гражданам простое перемещение в Германию по низким ценам», — сказал Кобахидзе.





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