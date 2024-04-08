

Акубардия: С «российским законом» Грузия движется против западного вектора, что прекрасно знает «Грузинская мечта»

08.04.2024 13:36





«С «российским законом» Грузия движется против западного вектора, что прекрасно знает «Грузинская мечта»», — заявила оппозиционный депутат Теона Акубардия.



«Грузинская мечта» прекрасно видит призывы наших партнеров, против которых в парламенте идет борьба. Конечно, при такой данности упомянутый закон, тем более перед выборами, приведет не только к значительной задержке европейского будущего страны, но и к новому расколу и поляризации в стране, что создает большие риски для национальной безопасности. Объявление Запада врагом и знак равенства между Россией и Западом, естественно, ставит под угрозу европейское будущее Грузии, а реакции и призывы Запада не могут быть противовесом объяснениям Мамуки Мдинарадзе. Сейчас они включили Facebook в свой бред о «Партии глобальной войны» и заявляют, что Facebook поддерживает оппозицию, что еще раз показывает, что в их интересах распространять ложную информацию.



Когда нам говорят, что этим фальшивым законом о прозрачности будет укреплен суверенитет Грузии, это очередная ложь, потому что единственная страна, которая подрывает суверенитет этой страны, — оккупант Россия. Если бы «Грузинская мечта» действительно хотела прозрачности, они легко могли бы внести небольшие изменения в закон о грантах», — заявила Теона Акубардия.







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