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Кобахидзе назвал «экстремистами» семь крупнейших НПО Грузии


08.04.2024   14:00


Правительство Грузии подозревает в «экстремистской деятельности» семь крупнейших неправительственных организаций Грузии, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Мы получили информацию о семи НПО — это наиболее ресурсоспособные и экстремистские НПО», — сказал Кобахидзе.

Он утверждал, что с 2012 года эти годы организации потратили 85 млн 400 тысяч лари, но декларировали только 18% расходов.

«Есть одна из финансово сильных неправительственных организаций, которая задекларировала всего лишь 0,4%, и есть несколько организаций, которые особенно отличаются экстремизмом, и нет данных о том, откуда и с какой целью они получали финансирование», — сказал Кобахидзе.

Список организаций, которых заранее объявил «экстремистскими» без решения суда, на этом этапе он не назвал.

Ранее правящая партия называла в составе «черного списка» правозащитную организацию Transparency International Georgia, известную своими антикоррупционными расследованиями.

Кобахидзе заявил, что утверждения о том, что информация о финансировании НПО прозрачна и доступна, являются «полной ложью».

Ранее стало известно,что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» сегодня будет представлен в бюро парламента Грузии, Правящая партия Грузии повторно внесла проект спустя год после масштабных акций протеста в Тбилиси, обвинив западные организации в финансировании протестных настроений в стране.

НПО и СМИ с иностранным финансированием более 20% будут грозить штрафы за отказ в регистрации в специальных списках или предоставление неверной информации.

По процедуре бюро передаст законопроект на обсуждение парламентских комитетов.

Одновременно на бюро выносится альтернативный законопроект «О защите от влияния государства-оккупанта – Российской Федерации», его инициировали депутаты от оппозиции. Он предполагает уголовную ответственность за проведение интересов РФ в Грузии.


Источник: Новости - Грузия
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