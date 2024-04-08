

Кобахидзе назвал «экстремистами» семь крупнейших НПО Грузии

08.04.2024 14:00





Правительство Грузии подозревает в «экстремистской деятельности» семь крупнейших неправительственных организаций Грузии, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



«Мы получили информацию о семи НПО — это наиболее ресурсоспособные и экстремистские НПО», — сказал Кобахидзе.



Он утверждал, что с 2012 года эти годы организации потратили 85 млн 400 тысяч лари, но декларировали только 18% расходов.



«Есть одна из финансово сильных неправительственных организаций, которая задекларировала всего лишь 0,4%, и есть несколько организаций, которые особенно отличаются экстремизмом, и нет данных о том, откуда и с какой целью они получали финансирование», — сказал Кобахидзе.



Список организаций, которых заранее объявил «экстремистскими» без решения суда, на этом этапе он не назвал.



Ранее правящая партия называла в составе «черного списка» правозащитную организацию Transparency International Georgia, известную своими антикоррупционными расследованиями.



Кобахидзе заявил, что утверждения о том, что информация о финансировании НПО прозрачна и доступна, являются «полной ложью».



Ранее стало известно,что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» сегодня будет представлен в бюро парламента Грузии, Правящая партия Грузии повторно внесла проект спустя год после масштабных акций протеста в Тбилиси, обвинив западные организации в финансировании протестных настроений в стране.



НПО и СМИ с иностранным финансированием более 20% будут грозить штрафы за отказ в регистрации в специальных списках или предоставление неверной информации.



По процедуре бюро передаст законопроект на обсуждение парламентских комитетов.



Одновременно на бюро выносится альтернативный законопроект «О защите от влияния государства-оккупанта – Российской Федерации», его инициировали депутаты от оппозиции. Он предполагает уголовную ответственность за проведение интересов РФ в Грузии.



Источник: Новости - Грузия

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