|
|
|
Кобахидзе назвал «экстремистами» семь крупнейших НПО Грузии
08.04.2024 14:00
Правительство Грузии подозревает в «экстремистской деятельности» семь крупнейших неправительственных организаций Грузии, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Мы получили информацию о семи НПО — это наиболее ресурсоспособные и экстремистские НПО», — сказал Кобахидзе.
Он утверждал, что с 2012 года эти годы организации потратили 85 млн 400 тысяч лари, но декларировали только 18% расходов.
«Есть одна из финансово сильных неправительственных организаций, которая задекларировала всего лишь 0,4%, и есть несколько организаций, которые особенно отличаются экстремизмом, и нет данных о том, откуда и с какой целью они получали финансирование», — сказал Кобахидзе.
Список организаций, которых заранее объявил «экстремистскими» без решения суда, на этом этапе он не назвал.
Ранее правящая партия называла в составе «черного списка» правозащитную организацию Transparency International Georgia, известную своими антикоррупционными расследованиями.
Кобахидзе заявил, что утверждения о том, что информация о финансировании НПО прозрачна и доступна, являются «полной ложью».
Ранее стало известно,что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» сегодня будет представлен в бюро парламента Грузии, Правящая партия Грузии повторно внесла проект спустя год после масштабных акций протеста в Тбилиси, обвинив западные организации в финансировании протестных настроений в стране.
НПО и СМИ с иностранным финансированием более 20% будут грозить штрафы за отказ в регистрации в специальных списках или предоставление неверной информации.
По процедуре бюро передаст законопроект на обсуждение парламентских комитетов.
Одновременно на бюро выносится альтернативный законопроект «О защите от влияния государства-оккупанта – Российской Федерации», его инициировали депутаты от оппозиции. Он предполагает уголовную ответственность за проведение интересов РФ в Грузии.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна