

Правительство Грузии использует админресурс для продвижения своих законопроектов

08.04.2024 14:20





Опубликовано очередное подтверждение того, как Правительство Грузии использует административный ресурс для реализации законопроекта "об иноагентах"/изменения конституции в отношении ЛГБТ.



Команда ifact.ge сообщает, что им были переданы скриншоты из рабочего чата мэрии Амбролаури.



В чате советник мэра Амбролаури Гиги Натмеладзе призывает сотрудников к активности и дает указания, какие комментарии им следует писать.



В настоящее время в муниципалитетах и городах Грузии трудоустроено не менее 20 тысяч человек, и, как показывает аналитика ifact.ge, правящая партия пытается их полностью мобилизовать.



Фактчекеры связались с Гиги Натмеладзе в WhatsApp. На вопрос, почему он присылает сотрудникам инструкции в чате, он ответил, что у них неверная информация. Мы спросили, кто тогда пользуется его номером и кто отправляет эти сообщения в чат, он бросил трубку.



После этого перестал отвечать на звонки, и не ответил на электронное письмо, которым они отправили скриншоты с инструкциями.





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