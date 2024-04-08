

Грузия может потерять статус страны кандидата в ЕС?!

08.04.2024 14:25





22 европарламентария опубликовали совместное письмо, где утверждается, что в случае регрессивных процессов Грузии на пути к ЕС Еврокомиссии, возможно, придется вернуться к исходным позициям процесса расширения.



Европарламентарии выражают глубокое огорчение в связи с намерением правящей партии «Грузинская мечта» вернуть закон об «иностранных агентах», который был отвергнут грузинским обществом в прошлом году массовыми протестами.



"Статус Грузии кандидата в ЕС был предоставлен в декабре 2023 года с тем условием, что соответствующие шаги, установленные Еврокомиссией, будут выполнены. Предлагаемый закон «об иностранных агентах», также известный как закон «О прозрачности иностранного влияния», нарушает как минимум два из этих шагов: 9-й шаг, который призывает к тому, что гражданское общество должно действовать свободно и быть включено в законодательные процессы и процессы принятия политических решений; и 1-й шаг, который призывает к борьбе с дезинформацией против ЕС и его ценностей.



Закон об «иностранных агентах» или «прозрачности иностранного влияния» не соответствует ценностям и демократическим принципам ЕС и противоречит амбициям Грузии по членству в ЕС.



Мы призываем официальные лица Грузии, организации гражданского общества, включая медиа, с точки зрения прозрачности и подотчетности следовать практике ЕС, а не России и других авторитарных стран, которые ставят целью контроль, репрессии и, в конечном итоге, разрушение гражданского общества и свободных СМИ...



Мы также призываем Еврокомиссию осуществить мониторинг, соответствуют ли такие решения официальных лиц Грузии статусу страны-кандидата, и своевременно осуществить оценку. Мы понимаем и поддерживаем факт, что в случае регрессивных процессов Грузии на пути к ЕС, Еврокомиссии возможно придется вернуться на исходные позиции процесса расширения."





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