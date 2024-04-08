

Яго Хвичия о законопроекте об иноагентах: этот закон является антиамериканским

08.04.2024 14:31





«Мы пополняем число стран, которые, на самом деле, борются этим законом с американцами», — заявил один из лидеров «Гирчи» Яго Хвичия.



«На самом деле этот закон является антиамериканским. В истории Грузии это беспрецедентно, мы открыто и нагло оскорбляем американцев и пытаемся ограничить движение их финансов в Грузии, что до сих пор было неприкосновенно.



Думаю, грузинский народ должен решить, хочет ли он быть антиамериканской страной или нет, так как в странах, где был принят этот закон, он был принят для борьбы с американцами. Сами американцы приняли его в 1938 году для борьбы с немцами, то есть с фашистами. Где бы ни был принят этот закон, он направлен против кого-то. Американцы приняли его против немцев. Соответственно, сейчас пополняем число тех стран, которые на самом деле этим законом борются с американцами, говорят, что этим законом также борются против Байи Патарая. На мой взгляд, американцы ничем не заслужили перед этой страной, что мы боремся с Вашингтоном из Тбилиси. Это ошибка перед грузинским народом, нашим будущим и нашими партнерами», — заявил Яго Хвичия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





