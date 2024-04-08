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Власти готовы обсуждать с международными партнерами содержание законопроекта об иноагентах - министр
08.04.2024 15:06
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что власти готовы обсуждать с международными партнерами содержание законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
По его словам, правящая партия не преследует цель наклеивать ярлык "иноагента" на НПО И СМИ.
"Давайте посмотрим содержание законопроекта, и если есть какие-то статьи, которые могут помешать неправительственному сектору или СМИ, естественно, по этим статьям должно быть проведено обсуждение. За эту неделю мы не услышали ни споров, ни разговоров ни о чем, кроме названия",- сказал Хуцишвили.
Министр также отметил, что законопроект требует публикации отчетов по иностранному финансированию для НПО и СМИ, но это не может расцениваться как карательная мера.
Предложение обсудить содержание законопроекта было выражено министром после волны критики со стороны ЕС, США, ООН, НАТО, других международных и местных организаций. Пока неясно, можно ли трактовать заявление министра как смягчение позиции правящей партии по законопроекту.
Опасения противников законопроекта об "иноагентах" связаны с тем, что перед приближающимися парламентскими выборами заклеймить таким образом могут оппозиционные СМИ, правозащитные и гражданские организации, которые существуют за счет западных грантов. Аналогичные меры использовались в России для вытеснения групп гражданского общества, критикующих власти.
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