

Партия «За Грузию» подготовила поправки к закону «О грантах»

08.04.2024 15:11





Сегодня, 8 апреля, партия Георгия Гахария «За Грузию» представит в бюро парламента поправки к закону «О грантах», как альтернативу «российскому закону».



Представленный партией законопроект также предусматривает изменения в закон Грузии «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите».



По мнению партии, закон Грузии «О грантах» регулирует процесс и основания получения гранта. К указанному закону предлагаются следующие поправки:



Любой получатель гранта, как грузинский, так и иностранный, обязан представить годовой отчет о деятельности в соответствующий орган в течение трех месяцев после окончания отчетного года.



Годовой отчет должен включать информацию о каждом гранте, полученном грантополучателем в течение отчетного года, в том числе цель, объем и другие основные требования гранта, изложенные в грантовом соглашении.



При этом, органом осуществляющим прием и администрирования отчетности, будет является Служба учета, отчетности и аудиторского надзора, которая в настоящее время принимает финансовую отчетность некоммерческих юридических лиц.



Представленные отчеты — будут опубликованы публично.



По мнению партии, эти изменения не предусматривают никакой регистрации в каком-либо реестре и тем более навешивание ярлыков на организации грантополучатели.



«Подход общий для всех юридических лиц, получающих гранты. В качестве исключений могут быть определены образовательные учреждения, получатели государственных грантов и т.п., согласно решению правительства», — указали в партии.



Партия «За Грузию» поправки к закону «О грантах» после того, как 3 апреля «Грузинская мечта» приняла решении вернуть «российских закон» ограничивающий работу медиа и гражданского сектора.



Принятие аналогичного закона в России полностью ликвидировало неправительственные медиа и гражданские организации. Западные партнеры считают, что принятие такого закона поставит под угрозу европейские устремления Грузии.





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