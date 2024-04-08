Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Партия «За Грузию» подготовила поправки к закону «О грантах»


08.04.2024   15:11


Сегодня, 8 апреля, партия Георгия Гахария «За Грузию» представит в бюро парламента поправки к закону «О грантах», как альтернативу «российскому закону».

Представленный партией законопроект также предусматривает изменения в закон Грузии «О бухгалтерском учете, отчетности и аудите».

По мнению партии, закон Грузии «О грантах» регулирует процесс и основания получения гранта. К указанному закону предлагаются следующие поправки:

Любой получатель гранта, как грузинский, так и иностранный, обязан представить годовой отчет о деятельности в соответствующий орган в течение трех месяцев после окончания отчетного года.

Годовой отчет должен включать информацию о каждом гранте, полученном грантополучателем в течение отчетного года, в том числе цель, объем и другие основные требования гранта, изложенные в грантовом соглашении.

При этом, органом осуществляющим прием и администрирования отчетности, будет является Служба учета, отчетности и аудиторского надзора, которая в настоящее время принимает финансовую отчетность некоммерческих юридических лиц.

Представленные отчеты — будут опубликованы публично.

По мнению партии, эти изменения не предусматривают никакой регистрации в каком-либо реестре и тем более навешивание ярлыков на организации грантополучатели.

«Подход общий для всех юридических лиц, получающих гранты. В качестве исключений могут быть определены образовательные учреждения, получатели государственных грантов и т.п., согласно решению правительства», — указали в партии.

Партия «За Грузию» поправки к закону «О грантах» после того, как 3 апреля «Грузинская мечта» приняла решении вернуть «российских закон» ограничивающий работу медиа и гражданского сектора.

Принятие аналогичного закона в России полностью ликвидировало неправительственные медиа и гражданские организации. Западные партнеры считают, что принятие такого закона поставит под угрозу европейские устремления Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна