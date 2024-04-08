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ЦИК представила правительству иновации внедрения IT-технологий в избирательный процесс
08.04.2024 15:25
Правительство Грузии ознакомилось с презентацией председателя Центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили о законодательных новациях и процедурах, связанных с внедрением электронных технологий в избирательный процесс.
Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.
Председатель ЦИК подробно ознакомил премьер-министра и членов правительства с процессом подготовки ЦИК к парламентским выборам 2024 года и технологических нововведениях в связи с электронными выборами.
Как отметил премьер-министр, проведение выборов в электронном виде и реализация реформ в этом направлении будут способствовать еще большей прозрачности выборов.
В этом году в Грузии впервые пройдут электронные выборы. В связи с этим, избирательная администрация проводит информационную кампанию по всей стране, как в государственных, так и в частных структурах.
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