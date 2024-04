Посольство США выражает соболезнования семьям погибших во время взрыва в Тбилиси

08.04.2024 15:31





Посольство США выражает соболезнования семьям погибших во время взрыва в Тбилиси.



«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким тех, кто погиб в результате недавнего взрыва на улице Бочорма. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим (We offer our sincere condolences to the families and loved ones of those who lost their lives in the recent explosion on Bochorma Street. We wish a speedy recovery to all those injured.)», — сказано в заявлении американской дипмиссии.



Напомним, 7 апреля МВД Грузии сообщило, что в результате взрыва в тире магазина «Бетлграунд» на улице Бочорма N12 в Тбилиси погибли два, а пострадали четыре человека. Позже выяснилось, что один из них скончался в клинике.





