

Манджгаладзе: Надеюсь, что у кого-то в «Грузинской мечте» осталась логика здравого смысла

08.04.2024 15:39





Думается, фантазия «Грузинской мечты» не дошла до того, чтобы обвинять Цукерберга в том, что он является членом «Национального движения». Надеюсь, что у кого-то в «Грузинской мечте» осталась логика здравого смысла и они не скажут, что Facebook и Цукерберг находятся под влиянием «Национального движения», - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, комментируя оценки членов «Грузинской мечты» по поводу блокировки в Facebook информации, связанной с законопроектом «О прозрачности иностранного влияния».



По его словам, обвинять оппозицию в происходящем в стране – это примитивная пропаганда «Грузинской мечты».



Как заявляет Манджгаладзе, в европейском и французском аналогах этого закона прямо говорится, что он не распространяется на страны-члены ЕС, а «Грузинская мечта» не различает врагов от друзей.



«Я хотел бы задать вопрос Мамуке Мдинарадзе, либо Ираклию Кобахидзе. Кто враг – наши западные партнеры, Евросоюз или Россия? Это простой вопрос. Никому из наших партнеров этот законопроект не нравится. Не нравится Столтенбергу, зато нравится Пескову. Это российский или европейский закон? Не нужно доказывать нам, пусть разъяснят этот закон нашим партнерам, если у них есть на это ресурсы. Нам не надо объяснять. Я точно знаю, что закон, который нравится Пескову, не служит интересам Грузии, законы, которые не нравятся нашим партнерам, не служат интересам Грузии. «Грузинская мечта» не осмеливается напрямую отказаться от Европы и окончательно закрыть двери Европы, и потому этот закон был вброшен», - заявил Манджгаладзе.





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