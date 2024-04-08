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Шалва Папуашвили встретился с председателем нижней палаты Узбекистана
08.04.2024 16:45
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился со председателем Законодательной палаты (нижней палаты) Олий Мажлиса парламента Республики Узбекистан Нурдинджоном Исмаиловым.
По сообщению пресс-службы парламента, на встрече были подчеркнуты тесные политические и экономические связи между Грузией и Узбекистаном.
Шалва Папуашвили выразил благодарность за решительную поддержку Узбекистаном территориальной целостности Грузии.
«На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничества законодательных органов, а также торговли и энергетики. По словам Нурдинджона Исмаилова, Грузия имеет богатую историю парламентаризма. Стороны договорились, что на основе меморандума о сотрудничестве, страны будут углублять парламентские связи, в том числе на уровне комитетов и групп дружбы, а также тесно сотрудничать на международных парламентских платформах.
Стороны отметили, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Узбекистаном и выразили готовность углублять существующие отношения. В связи с этим был подчеркнут вопрос открытия посольства Республики Узбекистан в Грузии», — говорится в информации парламента.
Шалва Папуашвили пригласил своего узбекского коллегу в Грузию.
Встреча прошла в рамках официального визита Шалвы Папуашвили и парламентской делегации в регион Центральной Азии.
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