

Шалва Папуашвили встретился с председателем нижней палаты Узбекистана

08.04.2024 16:45





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился со председателем Законодательной палаты (нижней палаты) Олий Мажлиса парламента Республики Узбекистан Нурдинджоном Исмаиловым.



По сообщению пресс-службы парламента, на встрече были подчеркнуты тесные политические и экономические связи между Грузией и Узбекистаном.



Шалва Папуашвили выразил благодарность за решительную поддержку Узбекистаном территориальной целостности Грузии.



«На встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничества законодательных органов, а также торговли и энергетики. По словам Нурдинджона Исмаилова, Грузия имеет богатую историю парламентаризма. Стороны договорились, что на основе меморандума о сотрудничестве, страны будут углублять парламентские связи, в том числе на уровне комитетов и групп дружбы, а также тесно сотрудничать на международных парламентских платформах.



Стороны отметили, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Узбекистаном и выразили готовность углублять существующие отношения. В связи с этим был подчеркнут вопрос открытия посольства Республики Узбекистан в Грузии», — говорится в информации парламента.



Шалва Папуашвили пригласил своего узбекского коллегу в Грузию.



Встреча прошла в рамках официального визита Шалвы Папуашвили и парламентской делегации в регион Центральной Азии.





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