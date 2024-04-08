

«Для нас важно мнение политиков ЕС, которые должны принять нас в Евросоюз» —бизнесмен

08.04.2024 17:11





«Для нас важно мнение политиков ЕС, которые должны принять нас в ЕС. Они говорят, что с этим законом они нас не примут. То есть нас не смогут принять (в ЕС), о чем тут еще говорить?», — заявил бизнесмен Темур Чкония, комментируя планы властей Грузии принять «российский закон».



По мнению бизнесмена, этот законопроект не будет принят, так как в общественность выступает против него.



«Я не думаю, что они его примут. В обществе иное отношение к этому закону, а в период выборов необходимо учитывать мнение общества. По имеющейся у меня информации, как и той что есть у вас, у большей части общества он вызывает протест», — отметил Чкония.



«Российский закон вызывает много негатива, как и все российское. Это неудивительно, и политики не должны удивляться», — добавил бизнесмен.



3 апреля стало известно, что правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон «о прозрачности иностранного влияния», который сравнивают с российским законом об «иноагентах». Первая попытка принять этот проект весной 2023 года спровоцировала масштабные акции протеста. После резкой критики ЕС и США и под давлением протестов власть решила все же отозвать его.



За повторным инициированием законопроекта об «иноагентах» вновь последовала международная реакция.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «это (повторное инициирование законопроекта) на самом деле противоречит всем усилиям по укреплению демократических институтов в Грузии». Генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич заявила, что обеспокоена повторным внесением в парламент Грузии законопроекта о «прозрачности иностранного влияния.



«В прошлом году вместе со многими друзьями Грузии я приветствовала отзыв этого законодательного предложения. Сегодня я вновь повторяю, что конструктивный диалог и поддержание наших стандартов остаются принципиально важными», — отметила она.



Официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано указал, что повторное инициирование законопроекта об «иностранном влиянии» вызывает серьезную обеспокоенность, несмотря на четкое обещание правящей партии отменить это законодательство.





«Реформы должны соответствовать амбициям ЕС. Власть должна выполнить свои обязательства по демократии и верховенству закона», — заявил Стано.





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