

Что значит быть членом европейской семьи - послы стран-членов ЕС публикуют видеообращение

08.04.2024 17:48





Делегация Европейского союза в Грузии публикует видеообращение послов стран-членов, в котором дипломаты каждой страны делятся своим опытом работы с Грузией относительно того, что значит быть членом европейской семьи.



«Это возможности для новых поколений», — отмечает посол Венгрии; «Пространство свободного, мирного, социально-экономического и экологического регулирования», — заявляет немецкий дипломат; «Рабочие места и возможности для всех» — это была консолидация демократии», — продолжает испанский посол; «Мир, процветание и влияние», — добавляет датский дипломат; «Наш ВВП увеличился на 450 миллиардов евро», — отмечает польский посол; «Мы присоединились к еврозоне, и это дало нам финансовую стабильность», — отмечает представитель Эстонии; «Европейский союз представляет собой проект мира, совместного роста и общей безопасности», — говорит итальянский посол; «Способность защитить нашу безопасность, свободу и ценности» – Франция; «Во всех регионах страны наблюдается беспрецедентное развитие», — заявляет посол Румынии; «Благодаря членству в ЕС мы строим мир, основанный на правилах», — говорит посол Латвии; «Вступление в Европейский союз является важным шагом вперед для экономической и политической стабильности и безопасности» — чешский дипломат; «Внутри Евросоюза можно свободно путешествовать, работать, учиться в любой стране Союза» — посол Словакии; «Мы чувствуем себя в безопасности и видим преимущества экономического и геополитического выбора», — Литва.



Для получения дополнительной информации о деятельности делегации Евросоюза и самого Евросоюза посол Павел Герчинский приглашает граждан Грузии в Expo Georgia 11 апреля, чтобы отпраздновать День Европы.





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