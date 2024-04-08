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Вашадзе: Единый, сильный грузинский народ обязательно вступит в Евросоюз
08.04.2024 18:45
Мы не отступим, мы будем бороться за победу Грузии. Мы будем бороться за то, чтобы Грузия стала членом Евросоюза, мы будем бороться за то, чтобы «российский закон» никогда не определял нашу судьбу в Грузии, - заявил один из лидеров «Коалиции победы», председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
По словам Вашадзе, власти вернули отозванный в прошлом году закон «О прозрачности иностранного влияния» для того, чтобы не допустить вступления Грузии в ЕС.
«Мы будем бороться за то, чтобы Грузия стала членом Европейского союза, мы будем бороться за то, чтобы российский закон никогда не определял нашу судьбу в Грузии. Мы будем бороться за победу народа.
В прошлом году грузинский народ победил со счетом один – ноль, а в этом году мы обязательно одержим окончательную победу над антигрузинской силой Иванишвили.
Вперед к Европейскому союзу. Да ЕС, нет российскому закону. Главное, что нам нужно в этой борьбе – это единство, и я уверен, что вместе мы проявим это единство. Единый, сильный грузинский народ обязательно вступит в Евросоюз», - заявил Георгий Вашадзе.
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