

Обсуждение законопроекта об «иноагентах» начнется 12 апреля

08.04.2024 18:49





Бюро парламента Грузии дало ход проекту закона об «иноагентах», его обсуждение начнется утром 12 апреля на заседании юридического комитета. Члены «Грузинской мечты» еще раз уточнили, что законопроект будет окончательно принят до конца весенней сессии [28 июня].



В то же время обсуждаются альтернативные проекты законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», представленные политической группой экс-премьера Георгия Гахария – «За Грузию». Согласно альтернативному документу, изменения должны быть внесены в два закона: один о порядке получения грантов, другой – о бухгалтерском учете и отчетности.



Еще один альтернативный законопроект представили представители «За Грузию» и внефракционный депутат Теона Акубардия. Проект предусматривает «защиту от влияния государства-оккупанта – Российской Федерации».

Необходимо определить врага Грузии, заявил Бека Лилуашвили – председатель политической группы «За Грузию».

«Речь идет о законопроекте [о прозрачности иностранного влияния], который сотни тысяч людей совершенно справедливо назвали «российским законом». Вы называете этот закон европейским, вам приводят пример Франции, где следственная комиссия изучала пример различных вмешательств... Россия – главная угроза западной демократии. Таков доклад комиссии по расследованию Генеральной Ассамблеи, на основании которого Франция принимает этот закон. У нас есть исторический враг — оккупант», — заявил Лилуашвили.



По словам парламентского секретаря президента Грузии Георгия Мсхиладзе, если законопроект «о прозрачности иностранного влияния» будет принят во всех трех чтениях, президент Саломе Зурабишвили воспользуется полномочиями, предоставленными конституцией, и наложит на него вето.





Между тем, заседание Бюро прошло на фоне акции журналистов и активистов, выступающих против закона об иноагентах.



Напомним, что «Грузинская мечта» снова планирует принять закон об «иноагентах», оговариваясь, что он коснется неправительственных организаций и будет называться «Законом о прозрачности иностранного влияния». После неудавшейся первой попытки продавить «закон об иноагентах», вызвавшей мартовский протест 2023 года, партия власти снова возвращается к прежним своим целям - задавить общественное мнение, указывают противники инициативы.

Попытки повторно утвердить закон об иностранных агентах («Закон о прозрачности иностранного влияния») осудили как оппозиция, НПО и СМИ в Грузии, так и представители западных стран - евродепутаты, представители правительства Германии, генсек НАТО, неправительственная организация Human Rights Watch, офис Верховного комиссара комитета по правам человека ООН, Госдеп США, около 200 НПО в рамках инициативы гражданского общества Восточного партнерства и другие. При этом в Кремле инициативу поддержали, заявив, что «ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику».







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