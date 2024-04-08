

Президент наложит вето на законопроект «О прозрачности иностранного влияния»

08.04.2024 18:53





По заявлению парламентского секретаря президента Георгия Мсхиладзе, президент Грузии наложит вето на законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



По его словам, на сегодняшнем заседании бюро парламента Грузии был поставлен вопрос о том, чтобы не регистрировать данный законопроект и прекратить о нем говорить, «что и было обещано в прошлом году».



«Все видели реакцию на инициирование большинством этого закона. На это отреагировали как Европейский союз, так и генеральный секретарь НАТО, наши стратегические партнеры, Соединенные Штаты Америки, которые отметили, что принятие данного закона помешает Грузии на пути европейской интеграции, поэтому мы потребовали на бюро вообще не регистрировать упомянутый законопроект, чтобы не началось его рассмотрение в комитетах. Вообще, чтобы прекратились разговоры об этом законе, ведь в прошлом году было обещано, что этот закон не вернется в парламент. Президент, разумеется, воспользуется своим конституционным правом и наложит на него вето», - заявил Мсхиладзе.







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