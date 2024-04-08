

Джапаридзе: Власти решили не оставлять в стране независимых НПО и превратить выборы в формальность, как в России

08.04.2024 19:06





Они просто пошли ва-банк, решили зачистить, не оставлять в стране независимых неправительственных организаций и превратить выборы в формальность, как в России. Другого объяснения этому нет, - заявил лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зура Джапаридзе, говоря о повторном инициировании законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



По его словам, цель «Грузинской мечты» - не допустить включения Грузии в намеченный на 2030 год план расширения ЕС.



«Какой комитет это будет рассматривать, я не думаю, что это имеет какое-то существенное значение. Угроза вполне конкретная – в 2030 году планируется расширение ЕС, и у нас есть шанс попасть в расширение. Для этого необходимо провести в стране реформы, о которых нам говорит Запад: это реформа юстиции; реформы избирательной системы; борьба с коррупцией и деолигархизация. Проведение этих реформ, для этих русских, находящихся власти, означает потерю этой власти. Они просто пошли ва-банк, решили зачистить, не оставлять в стране независимых неправительственных организаций и превратить выборы в формальность, как в России. Другого объяснения этому нет. Никто не сможет сказать, по какой еще причине они могли вернуть законопроект в парламент, когда в прошлом году получили то, что получили. С ними надо покончить сначала на улице, а потом на выборах. Другого пути нет, они не одумаются», - заявил Джапаридзе.







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