Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили обсудила с дипломатами ожидаемые последствия российского закона


08.04.2024   19:29


По информации администрации президента Грузии, первое лицо страны - Саломе Зурабишвили «обсудила ожидаемые последствия повторно инициированного российского закона и ситуацию в стране» с представителями дипломатического корпуса во дворце Орбелиани.

Как говорится в сообщении, на встрече, в которой приняли участие послы и представители посольств стран-членов ЕС, США и Великобритании, говоря по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», президент Грузии отметила, что «грузинский народ уже однажды отверг российский закон, и сейчас ответ только один – высказать свое европейское мнение через выборы!»

По словам президента, альтернативы европейскому пути Грузии и интеграции в ЕС нет, это непоколебимое решение грузинского народа, и ничто не может сбить его с этого пути.

«Представители дипломатического корпуса выразили обеспокоенность по поводу инициированного законопроекта и заявили, что данное решение создает угрозу европейской интеграции Грузии», - заявляют в администрации президента.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна