

Саломе Зурабишвили обсудила с дипломатами ожидаемые последствия российского закона

08.04.2024 19:29





По информации администрации президента Грузии, первое лицо страны - Саломе Зурабишвили «обсудила ожидаемые последствия повторно инициированного российского закона и ситуацию в стране» с представителями дипломатического корпуса во дворце Орбелиани.



Как говорится в сообщении, на встрече, в которой приняли участие послы и представители посольств стран-членов ЕС, США и Великобритании, говоря по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», президент Грузии отметила, что «грузинский народ уже однажды отверг российский закон, и сейчас ответ только один – высказать свое европейское мнение через выборы!»



По словам президента, альтернативы европейскому пути Грузии и интеграции в ЕС нет, это непоколебимое решение грузинского народа, и ничто не может сбить его с этого пути.



«Представители дипломатического корпуса выразили обеспокоенность по поводу инициированного законопроекта и заявили, что данное решение создает угрозу европейской интеграции Грузии», - заявляют в администрации президента.





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