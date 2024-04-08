

Почему Публичный реестр упразднил регистрацию партии созданной Alt-Info

08.04.2024 19:32





Национальное агентство публичного реестра Грузии аннулировало регистрацию пророссийской партии «Консервативное движение», созданной платформой «Alt-Info».



Как указано в соответствующей документации, решение Публичного реестра о признании регистрации партии недействительным было принято после изучения законности регистрации партии на основании обращения Антикоррупционного бюро.



Согласно публичному реестру, Зураб Махарадзе подал заявку на регистрацию партии «Консервативное движение» 21 ноября 2021 года, однако реестр обнаружил в представленной документации ошибки, которые партии надлежит исправить.



В частности, согласно данным реестра, генеральным секретарем политического союза граждан (главой) был избран Георгий Кардава, который не подписал представленное заявление. При этом устав, представленный на регистрацию, был подписан только председателем Конгресса. Список членов политического объединения граждан, представленный для регистрации, не содержал информации о номерах удостоверений личности членов.



В уставе и прилагаемых документах, представленных для регистрации, название политического объединения граждан было указано неоднородно. Эскиз эмблемы, представленный на регистрацию, не соответствовал описанию, указанному в Уставе политического объединения граждан. Согласно Уставу, представленному на регистрацию, Съезд членов партии не был определен как руководящий орган. Также устав, представленный на регистрацию, не предусматривал использование имущества партии.



Как указано в постановлении Национального агентства публичного реестра Грузии в постановлении от 8 апреля 2024 года, в целях исправления вышеуказанных и других недостатков партия в декабре 2021 года представила в реестр обновленную документацию, устав партии был подписан председателем съезда, Константином Моргошия. На основании этого 7 декабря 2021 года в Публичном реестре было зарегистрировано «Консервативное движение».



Однако, как следует из документа Публичного реестра, поданная в декабре 2021 года документация была юридически некорректной.



«Alt-Info» может в течение месяца обжаловать указанное решение в самом Реестре, а затем в суде.





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