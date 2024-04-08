

Комитет по юридическим вопросам обсудит «российский закон» 15 апреля

08.04.2024 19:55





Парламентский Комитет по юридическим вопросам обсудит проект закона «О прозрачности иностранного влияния» на заседании 15 апреля, а не 12 апреля.



Как известно, обсуждения законопроекта в Комитете проходит не ранее чем через 3 дня после принятия решения бюро. Как сообщили в Службе по связям с общественностью парламента Грузии, поскольку 9 апреля является выходным днем, рассмотрение законопроекта было отложено на один рабочий день.



Бюро парламента внесло на рассмотрение Комитета по юридическим вопросам законопроект «О прозрачности иностранного влияния». На заседании бюро председатель Комитета Анри Оханашвили сообщил, что Комитет обсудит законопроекты в пятницу, 12 апреля. Позже медиа оповестили о переносе даты заседания.





3 апреля стало известно, что правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон «о прозрачности иностранного влияния», который сравнивают с российским законом об «иноагентах».



Евросоюз и США выразили обеспокоенность по поводу намерений «Грузинской мечты» принять закон об «иноагентах». Президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвала это решение»саботажем» европейского будущего Грузии.



Первая попытка принять этот проект весной 2023 года спровоцировала масштабные акции протеста. Парламент одобрил проект в первом чтении, но после протестов власть решила его отозвать.





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