

На празднование Дня Европы выделено 600 тысяч лари

08.04.2024 20:20





Правительство из резервного фонда выделило 600 тысяч лари на празднование Дня Европы. Распоряжение премьер-министра Грузии об этом Администрация правительства опубликовала 4 апреля.



В это же время бюро парламента Грузии дало ход законопроекту об иностранных агентах, который НПО и СМИ называют антиевропейским законом и рассматривают как препятствие на пути евроинтеграции.



Правительство планирует начать кампанию стоимостью 500 тысяч лари по борьбе с антизападной дезинформацией.



Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС 14 декабря 2023 года с 9 оговорками (шагами, условиями). Первая из них — борьба с дезинформацией о ЕС и его ценностях, иностранными информационными манипуляциями и иностранным вмешательством.





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