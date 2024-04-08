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На празднование Дня Европы выделено 600 тысяч лари
08.04.2024 20:20
Правительство из резервного фонда выделило 600 тысяч лари на празднование Дня Европы. Распоряжение премьер-министра Грузии об этом Администрация правительства опубликовала 4 апреля.
В это же время бюро парламента Грузии дало ход законопроекту об иностранных агентах, который НПО и СМИ называют антиевропейским законом и рассматривают как препятствие на пути евроинтеграции.
Правительство планирует начать кампанию стоимостью 500 тысяч лари по борьбе с антизападной дезинформацией.
Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС 14 декабря 2023 года с 9 оговорками (шагами, условиями). Первая из них — борьба с дезинформацией о ЕС и его ценностях, иностранными информационными манипуляциями и иностранным вмешательством.
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