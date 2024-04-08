

Закон «О прозрачности иностранного влияния» более российский, чем «российский закон» - Закареишвили

08.04.2024 23:06





Закон «О прозрачности иностранного влияния» более российский, чем «российский закон», - заявил политолог Паата Закареишвили в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс».



Как отметил политолог, Россия ведет себя более «честно», поскольку прямо говорит, что Америка и Евросоюз — ее враги.



«Закон «О прозрачности иностранного влияния» более российский, чем «российский закон», поскольку Россия ведет себя более «честно», говоря, что Америка и ЕС – ее враги, поэтому для меня неприемлемо, чтобы был активен гражданский сектор, финансируемый из Америки и ЕС. Это аморальная, циничная, но логичная политика такой России. Папуашвили нервничает, мол, не называйте его «российским законом», хотя он дважды российский, потому что мы лицемерны, говоря, что Америка и Евросоюз – наши друзья, а между тем нашим же законом определяем их врагами», - заявил Закареишвили.



Как он заявил, говоря о первоначальном рассмотрении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в 2023 году, «Грузинская мечта» оскорбилась тем, что грузинский народ одержал над ними победу во время мартовских акций 2023 года.



По его мнению, «Грузинская мечта» сейчас более готова утвердить законопроект, чем была в 2023 году.



«Они внимательно изучили, сколько человек вышло [акции 6-7-8 марта 2023 года], кто был активен, подсчитали лидеров, посчитали в течение года, кто более активен, а кто пассивен. Надеюсь, сегодня выйдет больше людей, но они более готовы справиться с этим вызовом. Я не исключаю, что допустят и кровопролитие», - заявил Закареишвили.



На вопрос, чего правительство хочет добиться повторным инициированием законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», политолог отвечает, что законопроект на самом деле направлен против европейской перспективы Грузии.





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