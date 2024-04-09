

Исполнилось 35 лет со дня трагедии 9 апреля

09.04.2024 10:33





Со дня трагедии 9 апреля прошло 35 лет.



9 апреля 1989 года рано утром части вооруженных сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси, возле здания парламента, что повлекло человеческие жертвы.



В результате разгона демонстрации погиб 21 человек, сотни граждан были отравлены газом неизвестного состава.



Позже, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет объявил о восстановлении государственной независимости Грузии.



9 апреля вошло в новейшую историю Грузии, как День трагедии и, одновременно, День восстановления независимости Грузии.



Герои погибшие 34 года назад: Аза Адамия – 22 года; Натия Башалеишвили – 16 лет; Эка Бежанишвили – 15 лет; Нато Гиоргадзе – 23 года; Тамуна Долидзе – 28 лет; Тина Енукидзе – 70 лет; Нино Тоидзе – 22 года; Заира Киквидзе – 61 год; Манана Лоладзе – 34 года; Тамар Мамулашвили – 50 лет; Венера Метревели – 45 лет; Мамука Нозадзе – 21 год; Нана Самаргулиани – 41 год; Шалва Квасролиашвили – 35 лет; Марина Чхония-Самаргулиани – 31 год; Элисо Чипашвили – 25 лет; Тамар Човелидзе – 16 лет; Нодар Джангирашвили – 40 лет; Мзия Джинчарадзе – 43 года; Манана Мелкадзе – 26 лет и Гия Карселадзе – 25 лет.





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