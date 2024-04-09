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Папуашвили: Наряду с тяжелейшей трагедией, 9 апреля является Днем ​​самоопределения и единства грузинской нации


09.04.2024   11:10


С 9 апреля 1989 года прошло 35 лет. Тем не менее, с приближением этого дня мы все еще остро переживаем потрясения в новейшей истории нашей страны, среди которых эта дата является одной из переломных, - об этом пишет в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Как отмечает председатель парламента, наряду с тяжелейшей трагедией, 9 апреля является Днем ​​самоопределения и единства грузинской нации.

«С 9 апреля 1989 года прошло 35 лет. Тем не менее, с приближением этого дня мы по-прежнему остро переживаем потрясения в новейшей истории нашей страны, среди которых эта дата является одной из переломных.

Наряду с тяжелейшей трагедией, 9 апреля является Днем ​​самоопределения и единства грузинской нации. Он вдохновляет нас своим единодушием и духом, любовью, и, в то же время, заставляет задуматься, учит и предостерегает.

9-е апреля, являясь Днем восстановления грузинской государственности и независимости, останется символом победы и единства в истории нашей нации, днем ​​«величайшего момента», - пишет председатель парламента в соцсети.


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