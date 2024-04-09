|
|
|
Папуашвили: Наряду с тяжелейшей трагедией, 9 апреля является Днем самоопределения и единства грузинской нации
09.04.2024 11:10
С 9 апреля 1989 года прошло 35 лет. Тем не менее, с приближением этого дня мы все еще остро переживаем потрясения в новейшей истории нашей страны, среди которых эта дата является одной из переломных, - об этом пишет в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Как отмечает председатель парламента, наряду с тяжелейшей трагедией, 9 апреля является Днем самоопределения и единства грузинской нации.
«С 9 апреля 1989 года прошло 35 лет. Тем не менее, с приближением этого дня мы по-прежнему остро переживаем потрясения в новейшей истории нашей страны, среди которых эта дата является одной из переломных.
Наряду с тяжелейшей трагедией, 9 апреля является Днем самоопределения и единства грузинской нации. Он вдохновляет нас своим единодушием и духом, любовью, и, в то же время, заставляет задуматься, учит и предостерегает.
9-е апреля, являясь Днем восстановления грузинской государственности и независимости, останется символом победы и единства в истории нашей нации, днем «величайшего момента», - пишет председатель парламента в соцсети.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна