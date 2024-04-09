

Представительство ЕС: Мы ценим наследие 9 апреля и чтим память тех, кто пожертвовал собой ради свободы Грузии

09.04.2024 11:38





«9 апреля 1989 года Грузия заплатила высокую цену, чтобы освободиться от советского гнета», — говорится в заявлении представительства ЕС в Грузии.



«Многие грузины пожертвовали своей жизнью ради независимости. Мы ценим наследие 9 апреля и чтим память тех, кто пожертвовал собой ради свободы Грузии», — говорится в заявлении.



Со дня трагедии 9 апреля прошло 35 лет. 9 апреля 1989 года рано утром части вооруженных сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси, возле здания парламента, что повлекло человеческие жертвы. В результате разгона демонстрации погиб 21 человек, сотни граждан были отравлены газом неизвестного состава.



Позже, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет объявил о восстановлении государственной независимости Грузии.9 апреля вошло в новейшую историю Грузии, как День трагедии и, одновременно, День восстановления независимости Грузии.





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