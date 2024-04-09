

Посольство Турции: 35 лет назад в историю золотыми буквами вписана жертва героической молодежи

09.04.2024 11:44





Посольство Турции в Грузии публикует в социальной сети заявление в связи с 35-летием со дня трагедии 9 апреля.



«35 лет назад, в этот день, в истории золотыми буквами была вписана жертва героической молодежи, которая открыла стране путь к восстановлению независимости», — говорится в заявлении посольства Турции в Грузии.



9 апреля 1989 года рано утром части вооруженных сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси, возле здания парламента, что повлекло человеческие жертвы. В результате разгона демонстрации погиб 21 человек, сотни граждан были отравлены газом неизвестного состава.



Позже, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет объявил о восстановлении государственной независимости Грузии.9 апреля вошло в новейшую историю Грузии, как День трагедии и, одновременно, День восстановления независимости Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





