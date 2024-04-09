

Посол Германии: Свобода, демократия и независимость для всех нас постоянные обязательства

09.04.2024 11:46





Сегодня мы вспоминаем грузин, которые боролись и пострадали за свободу, демократию и независимость, - об этом заявил посол Германии в Грузии Эрнст Петер Фишер, посетивший сегодня мемориал 9 апреля и почтивший память тех, кто погиб за единство Грузии.



«Это произошло за полгода до падения Берлинской стены в Германии. Вы боролись за демократию и независимость так, как мы это делали в Германии. Свобода, демократия и независимость являются постоянными обязательствами для всех нас», - сказал посол.





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