

Саакашвили рассказал историю создания монумента 9 апреля в Тбилиси

09.04.2024 11:58





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказывает историю создания монумента 9 апреля в Тбилиси. В социальной сети Facebook экс-глава государства написал:



«Монумент 9 апреля я открыл в 2003 году, когда еще был в оппозиции и был председателем Тбилисского горсовета. Памятник, открытый в саду 9 апреля (бывший Александровский сад), носит название «Древо жизни», а на каждом листе выгравированы имена и фамилии погибших 9 апреля 1989 года.



В этом же саду мы посадили деревья, названные в честь героев. Вскоре после того как я стал президентом мы открыли перед зданием парламента мемориал героям 9 апреля. Вечная слава нашим героям!» — пишет Михаил Саакашили.



Напомним, что 9 апреля 1989 года силы Советской армии разогнали в центре Тбилиси мирную демонстрацию. Против участников акции протеста солдаты использовали отравляющий газ, пехотные лопатки и огнестрельное оружие. С проспекта Руставели людей вытесняла бронетехника. В ходе разгона погиб, по меньшей мере, 21 демонстрант (в том числе несколько подростков), сотни пострадали.



Источник: SOVA

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