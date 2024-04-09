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Аппарат Народного защитника изучит решение Публичного реестра об упразднении партии «Альт Инфо»


09.04.2024   12:34


По заявлению Народного защитника Грузии Левана Иоселиани, аппарат омбудсмена изучит решение Публичного реестра об упразднении партии «Альт Инфо», после чего аппарат ознакомит с мнением общественность.

Об этом Иоселиани сообщил журналистам.

«Вчера я услышал информацию об упразднении партии. Независимо от того, какая это партия, с какой идеологией, касательно законодательства Грузии зарегистрировано, что у нее должны быть конкретные основания для упразднения, что также прописано в законе. Поэтому аппарат Народного защитника изучит этот вопрос, и мы сообщим общественности наше мнение о том, насколько правильным было решение, принятое Публичным реестром», - сказал Иоселиани.


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