

Посол США передала Экспертно-криминалистическому департаменту МВД инфракрасный спектрометр

09.04.2024 12:37





Заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи принял в Экспертно-криминалистическом департаменте посла Соединенных Штатов Америки Робин Данниган.



В рамках мероприятия, посол передала Экспертно-криминалистическому департаменту МВД, при поддержке Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) Госдепартамента США, инфракрасный спектрометр.



Стороны поговорили о тесных и плодотворных отношениях между Грузией и США и выразили желание дальше укреплять сотрудничество в сфере борьбы с преступностью.



Георгий Бутхузи поблагодарил посла США и представителей Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности за помощь и отметил, что предоставленное оборудование значительно улучшит возможности экспертно-криминалистического департамента.



Робин Данниган увидел в работе представленное в рамках мероприятия оборудование и ознакомилась со спецификой работы лабораторий экспертно-криминалистического департамента.



Переданный инфракрасный спектрометр обеспечивает исследование слоев различных взрывчатых, наркотических или волокнистых веществ, что будет способствовать быстрому и эффективному расследованию преступлений.



Посольство США и Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) Госдепартамента США на протяжении многих лет сотрудничают с Министерством внутренних дел Грузии в сферах безопасности дорожного движения, киберпреступности, домашнего насилия, торговли людьми, тактической подготовки, превенции преступности среди несовершеннолетних и в других важных направлениях.





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