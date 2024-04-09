

Питер Фишер: Сегодня мы почтим память грузин, пожертвовавших собой ради свободы, демократии и независимости

09.04.2024 12:44





«Сегодня мы почтим память грузин, которые боролись и пожертвовали собой за свободу, демократию и независимость, что является постоянным обязательством для всех нас», — заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер в связи с 35-й годовщиной трагедии 9 апреля.



«Мы почтим память грузин, которые боролись и пожертвовали собой за свободу, демократию и независимость. Это произошло за полгода до падения Берлинской стены. Вы боролись за свободу, демократию и независимость, как и мы в Германии. А свобода, демократия и независимость являются постоянным обязательством для всех нас», — заявил Питер Фишер.



Со дня трагедии 9 апреля прошло 35 лет. 9 апреля 1989 года рано утром части вооруженных сил Советского Союза разогнали мирную акцию протеста в центре Тбилиси, возле здания парламента, что повлекло человеческие жертвы. В результате разгона демонстрации погиб 21 человек, сотни граждан были отравлены газом неизвестного состава.



Позже, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет объявил о восстановлении государственной независимости Грузии. 9 апреля вошло в новейшую историю Грузии, как День трагедии и, одновременно, День восстановления независимости Грузии.





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