

Мдинарадзе: Независимость и свобода это наш генетический код

09.04.2024 13:28





Грузинское общество никогда не уступит ни свободу, ни независимость, - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе журналистам в связи с 9 апреля.



По его оценке, 9 апреля является примером того, что грузинское общество ни в коем случае не уступит свободу и независимость.



«Это день, который одновременно ассоциируется, с одной стороны, с огромной болью, которой сопровождалась гибель людей, боровшихся за свободу и независимость, а с другой стороны, 2 года спустя, под руководством Звиада Гамсахурдиа, символизм, который будет сопровождать эту дату на протяжении веков, принес огромную радость. В то же время это день героизма и примера, на котором должны расти наши дети. Независимость, свобода, это главная ценность, за которую грузины боролись на протяжении веков. Независимость и свобода – это наш генетический код. Грузинское общество никогда не уступит ни свободу, ни независимость. Оно сможет обеспечить свою свободу и независимость, и пример сегодняшнего дня именно в этом», - заявил Мдинарадзе.





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