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Посольство Франции: Франция стоит рядом с Грузией и грузинами в сегодняшний день национального единства


09.04.2024   13:30


Франция стоит рядом с Грузией и грузинами сегодня, в день национального единства - Франция поддерживает суверенитет и целостность Грузии. Так посольство Франции в Грузии откликается на 35-летие трагедии 9 апреля.

Как отмечается в заявлении, Франция поддерживает грузин в осуществлении их демократических и европейских устремлений.

«Франция стоит рядом с Грузией и грузинами в сегодняшний день национального единства, который знаменует восстановление независимости, провозглашенной в 1918 году, и трагические и кровавые репрессии против антисоветских демонстрантов в 1989 году. Франция поддерживает суверенитет и целостность Грузии. Она стоит рядом с грузинами для осуществления их демократических и европейских устремлений», - отмечается в заявлении посольства Франции в Грузии.


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