

Председатель «Еврооптимистов»: Бидзина Иванишвили не сможет уйти от санкций

09.04.2024 15:09





Основателю «Грузинской мечты» не избежать международных санкции в случае принятия «российского закона» заявляет председатель «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.



«Принятие закона «об иноагентах», невыполнение 9 рекомендаций, все законопроекты, начиная с ЦИК и заканчивая женскими квотами, все это означает, что «Грузинская мечта» не собирается позволить стране вступить в Евросоюз. После принятия этого закона этот процесс заморозится и Бидзина Иванишвили не сможет уйти от санкций.



Никто не думал, что судьи «Грузинской мечты» могут подвергнуться санкциям. Также «Грузинская мечта» может не верить в то, что, когда она встанет на российский путь и будет мешать продвижению страны в Европу, её это удастся», — сказал Гоциридзе.



На утверждения представителей правящей партии, заявляющих, что подобный закон был принят в странах Европы оппозиционер отвечает.



«Ложь, двуличность, дезинформация, демагогия – это инструменты пропаганды «Грузинской мечты». Нигде в Европе подобный закон не был принят и не будет принят. Действующее в Европе право не распространяется на страны ЕС и средства, выделяемые из этих стран. Эти законы направлены против России и авторитарных стран. Как и в американском законодательстве. Этот закон (грузинская версия) является копией российского закона», — заявил Роман Гоциридзе.



Источник: СОВА

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