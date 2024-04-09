

Гоциридзе: Санкции приближаются к элите «Грузинской мечты»

09.04.2024 17:05





Санкции помаленьку приближаются к элите «Грузинской мечты». Мы увидим в случае принятия «закона об агентах», как отреагирует не только международное сообщество, но и граждане Грузии, - заявил журналистам председатель «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.



«Принятие закона «об агентах», невыполнение 9 рекомендаций, все принятые законопроекты, начиная с ЦИК и заканчивая женскими квотами, - все это означает, что «Грузинская мечта» не собирается дать стране вступить в Евросоюз. После принятия этого закона этот процесс заморозится и Бидзина Иванишвили не сможет уйти от санкций. Говоря о санкциях, никто не думал, что попасть под санкции могут судьи «Грузинской мечты». Также «Грузинской мечте» не следует верить в то, что, когда она встанет на российский путь и будет тормозить продвижение страны в Европу, у нее это выйдет», - заявил Гоциридзе.



По его словам, «Грузинская мечта» обманывает, «подобный закон не мог бы быть принят в Европе и не будет принят».



««Грузинская мечта» - обманщица. Ложь, двуличность, дезинформация, демагогия – это пропагандистские орудия «Грузинской мечты». Нигде в Европе подобный закон не был принят и не будет принят. Принимаемый в Европе закон не распространяется на страны ЕС и фонды, выделяемые из этих стран. Эти законы направлены против России и авторитарных стран. Как и в американском законодательстве есть такие статьи, не направленные на дружественные страны. Этот закон является копированием российского закона», - заявил Роман Гоциридзе.





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